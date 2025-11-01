 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Red Star renvoie Saint-Étienne à ses doutes
information fournie par So Foot 01/11/2025 à 22:01

Le Red Star renvoie Saint-Étienne à ses doutes

Le Red Star renvoie Saint-Étienne à ses doutes

Red Star 2 -1 Saint-Étienne

Buts : Durand (1 ère , 31 e ) // Davitashvili (72 e )

Les Verts sont bien pâles.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lyon enlève le choc contre le Paris FC
    Lyon enlève le choc contre le Paris FC
    information fournie par So Foot 01.11.2025 23:47 

    Les Lyonnes ne laissent rien aux autres. Comme le Bayern chez les hommes, les Lyonnaises ont remporté 100% de leurs matchs cette saison. Le Paris FC, deuxième du championnat avant cette journée, a rejoint la liste de leurs victimes ce samedi au Groupama Stadium ... Lire la suite

  • Liverpool stoppe enfin l'hémorragie
    Liverpool stoppe enfin l'hémorragie
    information fournie par So Foot 01.11.2025 23:28 

    Liverpool 2 – 0 Aston Villa Buts : Salah (45 e +1), Gravenberch (58 e ) Les affaires reprennent.… QB pour SOFOOT.com

  • Mbappé marque deux fois, le Real Madrid tape Valence
    Mbappé marque deux fois, le Real Madrid tape Valence
    information fournie par So Foot 01.11.2025 23:16 

    Real Madrid 4-0 Valence Buts : Mbappé (19 e , SP et 31 e ), Bellingham (44 e ) et Carreras (62 e ) pour les Merengues Merengoles .… AB pour SOFOOT.com

  • L'OM martyrisé, mais l'OM libéré
    L'OM martyrisé, mais l'OM libéré
    information fournie par So Foot 01.11.2025 23:08 

    Malmené à l'Abbé Deschamps, l'OM a décroché une victoire presque inespérée contre Auxerre ce samedi (0-1). Geronimo Rulli s'est démultiplié pour repousser les assauts icaunais et remettre son équipe sur les bons rails, après trois matchs sans succès. Auxerre 0 ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank