Le Red Star renvoie Saint-Étienne à ses doutes
Red Star 2 -1 Saint-Étienne
Buts : Durand (1 ère , 31 e ) // Davitashvili (72 e )
Les Verts sont bien pâles.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Le Red Star renvoie Saint-Étienne à ses doutes
Buts : Durand (1 ère , 31 e ) // Davitashvili (72 e )
Les Verts sont bien pâles.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Les Lyonnes ne laissent rien aux autres. Comme le Bayern chez les hommes, les Lyonnaises ont remporté 100% de leurs matchs cette saison. Le Paris FC, deuxième du championnat avant cette journée, a rejoint la liste de leurs victimes ce samedi au Groupama Stadium ... Lire la suite
Liverpool 2 – 0 Aston Villa Buts : Salah (45 e +1), Gravenberch (58 e ) Les affaires reprennent.… QB pour SOFOOT.com
Real Madrid 4-0 Valence Buts : Mbappé (19 e , SP et 31 e ), Bellingham (44 e ) et Carreras (62 e ) pour les Merengues Merengoles .… AB pour SOFOOT.com
Malmené à l'Abbé Deschamps, l'OM a décroché une victoire presque inespérée contre Auxerre ce samedi (0-1). Geronimo Rulli s'est démultiplié pour repousser les assauts icaunais et remettre son équipe sur les bons rails, après trois matchs sans succès. Auxerre 0 ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer