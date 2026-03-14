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Le Red Star dégage Dunkerque de la course à la montée
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 16:20

Le Red Star dégage Dunkerque de la course à la montée

Le Red Star dégage Dunkerque de la course à la montée

Red Star 1-0 Dunkerque

But : Cabral (40 e )

Aïe, elle fait mal. En déplacement sur la pelouse du Red Star pour le compte de la 27 e journée de Ligue 2, Dunkerque a subi une douloureuse défaite : ce revers le laisse en effet à la huitième place du classement à cinq points de son tombeur du jour, quatrième. Autant dire que les espoirs s’amenuisent, pour une potentielle montée dans l’élite.…

FC pour SOFOOT.com

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