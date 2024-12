information fournie par So Foot • 20/12/2024 à 12:05

Le recrutement hors terrain est-il plus ou moins important que celui sur le terrain ?

Pour le terrain, les clubs ont les scouts ou recruteurs , chargés de partir à la rencontre de jeunes joueurs prometteurs en vue du mercato. Mais pour les bureaux, ou administratifs, comment ça se passe ? Comme une entreprise normale ou presque. Les clubs de football font de plus en plus appel à des cabinets de chasseurs de tête spécialisés dans le sport . Nolan Partners est l’un d’eux. Et le Français Eymeric Moura , partner en son sein, livre ici les secrets de l’autre marché des transferts.

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com