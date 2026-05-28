USA: l'insécurité alimentaire a augmenté depuis le Covid (rapport)

( AFP / FREDERIC J. BROWN )

L'insécurité alimentaire aux Etats-Unis et le pessimisme des ménages à bas revenus a augmenté depuis l'épidémie de Covid en 2020, selon un rapport de la Banque fédérale de New York publié mercredi.

Selon ce document signé de trois économistes de la banque, la croissance américaine dissimule des inégalités criantes et les difficultés croissantes des foyers les plus défavorisés.

La confiance des consommateurs a "chuté jusqu'à s'approcher des niveaux très bas – voire à passer en dessous – de ceux observés pendant la Grande Récession (2007-2009, ndlr) et la pandémie" de Covid-19.

Les chercheurs, qui n'évoquent pas la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran fin février, constatent "une forte augmentation de l'insécurité alimentaire, en particulier parmi les ménages moins diplômés et à plus faible revenu, ainsi que parmi les ménages avec de jeunes enfants".

Selon leurs travaux, "si de nombreux ménages s'en sortent bien et que l'activité économique dans son ensemble progresse à un rythme soutenu, de larges pans de la population font face à un fort niveau d'insécurité économique et de difficultés financières".

Les auteurs ont interrogé un panel de foyers sur les phénomènes suivants: prélèvement de l'épargne pour couvrir leurs dépenses ; difficulté à trouver suffisamment de nourriture ou enfants qui ont sauté des repas ; réception de dons de nourriture de leur famille, d'amis ou de banques alimentaires; bénéfice de l'aide du programme fédéral alimentaire SNAP.

"La part des ménages déclarant avoir connu les quatre situations décrites ci-dessus a nettement augmenté" depuis 2020, ainsi qu'entre octobre 2025 et février 2026, explique le rapport de la Fed de New-York.

Des hausses "plus marquées pour les personnes non blanches, les ménages à plus faible revenu et à plus faible niveau d'études, ainsi que pour les ménages avec enfants", insiste-t-il.

"La croissance de la consommation observée ces dernières années a été largement portée par les ménages à revenu élevé et diplômés de l'enseignement supérieur, tandis que les ménages à faible revenu ont enregistré des progrès plus limités".

Le rapport intervient alors que le moral des consommateurs américains est plombé par les craintes sur le coût de la vie et le climat des affaires, à quelques mois des élections de mi-mandat, en novembre.

La guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran, fait aussi flamber les prix de l'énergie et entraîne des hausses de coûts en cascade.

En avril, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 3,8% sur un an. Un tel rythme n'avait plus été observé depuis mai 2023.