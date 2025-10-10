Le record fou de l'Autriche contre Saint-Marin
Il ne manquait plus que le gardien.
Engagée dans les qualifications à la Coupe du monde 2026, l’Autriche est pour l’instant en tête du groupe H, avec cinq victoires sur ses cinq premiers matchs , et une différence de buts de +17. Un début de parcours sans faute pour la formation entrainée par Ralf Rangnick, qui a explosé Saint-Marin ce jeudi soir sur le score de 10-0. …
CDB pour SOFOOT.com
