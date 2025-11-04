Le Real Saragosse, un club historique en grand danger
Encore un club légendaire qui s’effondre.
Défait ce dimanche à domicile face à Deportivo la Corogne (2-0), le club du Real Saragosse continue de s’enfoncer en Liga Adelante, la deuxième division espagnole. Actuellement dernier du championnat, avec une seule victoire en 12 rencontres (face à l’avant-dernier Mirandes), le club du sanguin Paul Akouokou connait déjà son troisième coach de la saison, à égalité avec Nottingham Forest.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer