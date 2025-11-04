 Aller au contenu principal
Le Real Saragosse, un club historique en grand danger
information fournie par So Foot 04/11/2025 à 12:31

Le Real Saragosse, un club historique en grand danger

Le Real Saragosse, un club historique en grand danger

Encore un club légendaire qui s’effondre.

Défait ce dimanche à domicile face à Deportivo la Corogne (2-0), le club du Real Saragosse continue de s’enfoncer en Liga Adelante, la deuxième division espagnole. Actuellement dernier du championnat, avec une seule victoire en 12 rencontres (face à l’avant-dernier Mirandes), le club du sanguin Paul Akouokou connait déjà son troisième coach de la saison, à égalité avec Nottingham Forest.…

CDB pour SOFOOT.com

  • Aryna Sabalenka soulève le trophée de l'U.S. Open
    Tennis-Sabalenka opposée à Kyrgios dans une nouvelle version de la "bataille des sexes"
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:53 

    La numéro un mondiale Aryna Sabalenka affrontera l'Australien Nick Kyrgios à Dubaï le 28 décembre dans une nouvelle version de la "bataille des sexes", ont annoncé mardi les organisateurs. Le match d'exhibition sera une édition moderne de l'affrontement entre l'icône ... Lire la suite

  • En Espagne, il provoque l'expulsion d'un joueur en... lui donnant un baiser
    En Espagne, il provoque l'expulsion d'un joueur en... lui donnant un baiser
    information fournie par So Foot 04.11.2025 13:52 

    Bons baisers de Valladolid. Ce lundi soir, le Real Valladolid a battu Grenade 2-1, mais le vrai spectacle était ailleurs. Dans le temps additionnel, Iván Alejo, bien inspiré pendant une phase arrêtée, a joué la provoc’ en donnant un bisou sur le front de son adversaire, ... Lire la suite

  • Les liens forts entre Roberto De Zerbi et l'Atalanta
    Les liens forts entre Roberto De Zerbi et l'Atalanta
    information fournie par So Foot 04.11.2025 13:48 

    Ne jamais oublier ses racines. L’Olympique de Marseille accueillera l’Atalanta Bergame ce mercredi soir au Vélodrome. Actuel 18 e au classement avec trois petits points sur neuf possibles, les Phocéens devront livrer une performance solide pour pouvoir rester dans ... Lire la suite

  • Aidons Francesco Totti à se souvenir de ses anciens coéquipiers
    Aidons Francesco Totti à se souvenir de ses anciens coéquipiers
    information fournie par So Foot 04.11.2025 13:20 

    Dans une vidéo pour Prime Video, Francesco Totti peine à reconnaître certains de ses anciens coéquipiers à la Roma. Mais pas de panique : voici quelques petites fiches aider Il Capitano à se rafraichir la mémoire et se rappeler quelques visages croisés en 25 ans ... Lire la suite

