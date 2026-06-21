Le Real rétropédale sur le dossier Olise
C’est oui ou bien c’est non ? Alors que plusieurs médias évoquaient un intérêt du Real Madrid pour Michael Olise dès ce mercato, le club merengue a démenti toute information indiquant une prise de contact avec le joueur dans un communiqué publié samedi.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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