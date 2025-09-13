 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Real repasse leader en battant la Real Sociedad à dix, Mbappé encore buteur
information fournie par So Foot 13/09/2025 à 18:28

Le Real repasse leader en battant la Real Sociedad à dix, Mbappé encore buteur

Le Real repasse leader en battant la Real Sociedad à dix, Mbappé encore buteur

La bande de Xabi Alonso poursuit son sans faute.

C’était chaud pour le Real Madrid, mais ça passe. Dans l’extrême douleur, et à trois jours de recevoir l’OM en Ligue des champions, les Madrilènes ont ramené trois points d’Anoeta en battant la Real Sociedad (1-2) après avoir passé près d’une heure en infériorité numérique et l’expulsion de Dean Huijsen, coupable d’un accrochage sur Mikel Oyarzabal.…

TJ pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • Un international belge blessé... à cause d'un panneau publicitaire
    Un international belge blessé... à cause d'un panneau publicitaire
    information fournie par So Foot 13.09.2025 18:05 

    Toujours prendre l’abonnement premium pour ne pas manger les pubs. Scène cocasse lors de la rencontre entre Bournemouth et Brighton, qui ne fait pas du tout les affaires de la sélection belge de Rudi Garcia. Poussé sur un contact avec Antoine Semenyo, le latéral ... Lire la suite

  • À Chelsea, Enzo Maresca enterre encore un peu plus ses indésirables
    À Chelsea, Enzo Maresca enterre encore un peu plus ses indésirables
    information fournie par So Foot 13.09.2025 17:26 

    Loft Story in Cobham. Il n’y aura pas de retour en arrière pour les « lofteurs » de Chelsea , Raheem Sterling, David Datro Fofana et le Français Axel Disasi. Interrogé ce vendredi sur ce groupe d’indésirables qui a tant fait parler, l’entraîneur des Blues est catégorique. ... Lire la suite

  • Luis Enrique évasif sur les gestions de Dembélé et Doué en équipe de France
    Luis Enrique évasif sur les gestions de Dembélé et Doué en équipe de France
    information fournie par So Foot 13.09.2025 16:30 

    La santé, avant tout. Écharpé au bras depuis son accident de vélo et une opération de la clavicule, Luis Enrique a fait son retour à l’entraînement et en conférence de presse ce samedi , à la veille de la réception du RC Lens au Parc des Princes. Conférence dans ... Lire la suite

  • Reims rattrape Annecy, Grenoble braque Dunkerque
    Reims rattrape Annecy, Grenoble braque Dunkerque
    information fournie par So Foot 13.09.2025 16:18 

    Pas pressé. Antoine Léautey a attendu la sixième minute du temps additionnel, ce samedi, pour égaliser contre Annecy et permettre à Reims d’accrocher le nul (1-1) sur la pelouse de Gaston-Gérard – où les Savoyards ont pris leurs quartiers alors que leur Parc des ... Lire la suite

