Le Real repasse leader en battant la Real Sociedad à dix, Mbappé encore buteur
La bande de Xabi Alonso poursuit son sans faute.
C’était chaud pour le Real Madrid, mais ça passe. Dans l’extrême douleur, et à trois jours de recevoir l’OM en Ligue des champions, les Madrilènes ont ramené trois points d’Anoeta en battant la Real Sociedad (1-2) après avoir passé près d’une heure en infériorité numérique et l’expulsion de Dean Huijsen, coupable d’un accrochage sur Mikel Oyarzabal.…
