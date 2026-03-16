Le Real pourra compter sur Kylian Mbappé pour valider sa qualification contre City

Le Real pourra compter sur Kylian Mbappé pour valider sa qualification contre City

La carte joker. Victorieux 3-0 lors du match aller de C1 face à Manchester City, le Real Madrid vient de publier son groupe pour le match retour avec plusieurs bonnes nouvelles. Álvaro Arbeloa va pouvoir compter sur le retour de ses cadres offensifs dont Mbappé et Bellingham .

📋✅ Voici les joueurs convoqués pour le match ! 🆚 @ManCity pic.twitter.com/HTkjncuPAf…

AR pour SOFOOT.com