Le Real Madrid tue-t-il le football ?

Les clubs espagnols n’en peuvent plus du Real. Lobbying, puissance financière, influence médiatique : la Maison Blanche étouffe tout sur son passage. Alors, fausse-t-elle le jeu ou ne fait-elle qu’accompagner l’inévitable virage ultra-capitaliste du foot ?

Son club ne jouait pas contre le Real, ni ce week-end, ni cette semaine. Il compte même un débours de 28 points au classement sur les Merengues . Pourtant, dimanche soir, le président du Séville FC José Maria del Nido Carrasco ne s’est pas privé d’envoyer une ogive sur le club madrilène : « Le Real Madrid tente de détruire le football espagnol. Il le fait depuis longtemps avec Real Madrid TV et par le biais de différentes pratiques. Nous ne pouvons tolérer qu’un club de l’envergure du Real Madrid tente de nous détruire ». Rien que ça. Alors, on s’est posé et on a essayé de répondre à la question : est-ce que le Real Madrid tue réellement le football espagnol ?

Thèse : La Maison Blanche au dessus des lois

Penchons nous d’abord sur les mots utilisés. Et ici, « tuer le football » , c’est tuer ce qui le rend unique : son égalité presque mathématique. Un rectangle, 11 contre 11, deux buts, une balle, un score. Une même règle du jeu pour tout le monde. C’est là que réside l’essence du football (voire du sport de manière générale), qui obligent donc deux entités adverses à faire preuve de plus de force, d’intelligence, de technique ou d’autres ingrédients pour prendre le dessus. Un seul ingrédient est proscrit : influer (et même tenter d’indluer) sur l’arbitrage. Et c’est là, d’après l’ami Del Nido Carrasco, où le bât blesse.…

Par Mathias Jobert pour SOFOOT.com