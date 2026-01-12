 Aller au contenu principal
Le Real Madrid se sépare de Xabi Alonso et nomme un nouveau coach
12/01/2026 à 18:27

Le Real Madrid se sépare de Xabi Alonso et nomme un nouveau coach

Le Real Madrid se sépare de Xabi Alonso et nomme un nouveau coach

Fin de hype . Le mariage entre le Real Madrid et Xabi Alonso n’aura pas duré très longtemps : six mois après son arrivée sur le banc merengue , le club espagnol a annoncé s’être séparé de son entraîneur « d’un commun accord » , ce lundi soir. Il est remplacé par Alvaro Arbeloa, qui dirigeait la Castilla.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso.…

CG pour SOFOOT.com

Sport
