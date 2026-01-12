Le Real Madrid se sépare de Xabi Alonso et nomme un nouveau coach
Fin de hype . Le mariage entre le Real Madrid et Xabi Alonso n’aura pas duré très longtemps : six mois après son arrivée sur le banc merengue , le club espagnol a annoncé s’être séparé de son entraîneur « d’un commun accord » , ce lundi soir. Il est remplacé par Alvaro Arbeloa, qui dirigeait la Castilla.
Comunicado Oficial: Xabi Alonso.…
CG pour SOFOOT.com
