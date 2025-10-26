Le Real Madrid s'impose face à un faible Barça

À l'image de Jude Bellingham, le Real Madrid a dominé un faible Barcelone pour s'imposer 2-1 dans ce Clásico au Santiago-Bernabéu. Les potes de Kylian Mbappé, à nouveau buteur, confortent leur première place au classement avec 5 points d'avance sur le Barça.

Real Madrid 2-1 FC Barcelone

Buts : Mbappé (22 e ) et Bellingham (43 e ) pour le Real // F. Lopez (38 e ) pour le Barça

Expulsion : Pedri (90+9) …

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com