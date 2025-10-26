 Aller au contenu principal
Le Real Madrid s'impose face à un faible Barça
information fournie par So Foot 26/10/2025 à 18:32

À l'image de Jude Bellingham, le Real Madrid a dominé un faible Barcelone pour s'imposer 2-1 dans ce Clásico au Santiago-Bernabéu. Les potes de Kylian Mbappé, à nouveau buteur, confortent leur première place au classement avec 5 points d'avance sur le Barça.

Real Madrid 2-1 FC Barcelone

Buts : Mbappé (22 e ) et Bellingham (43 e ) pour le Real // F. Lopez (38 e ) pour le Barça

Expulsion : Pedri (90+9)

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com

Sport
  • Kylian Mbappé, auteur du premier but du Real Madrid face au FC Barcelone, le 26 octobre 2025 au stade Bernabéu ( AFP / Oscar DEL POZO )
    Espagne: Mbappé et le Real Madrid punissent le Barça et creusent l'écart
    information fournie par AFP 26.10.2025 18:51 

    Au terme d'un Clasico bouillant, le Real Madrid de Kylian Mbappé, encore buteur, a profité dimanche des faiblesses défensives du FC Barcelone pour s'imposer (2-1) et prendre le large en tête de la Liga. C'est une petite revanche pour le géant madrilène, après quatre ... Lire la suite

  • Vincius furieux de se faire remplacer durant le Clásico
    Vincius furieux de se faire remplacer durant le Clásico
    information fournie par So Foot 26.10.2025 18:21 

    Pas content, pas content. Remplacé par Rodrygo à la 72 e minute du Clásico, Vinícius Júnior a explosé de colère au moment du changement . Alors que les Madrilènes mènent 2 à 1 au moment de sa sortie, l’international brésilien est rentré directement au vestiaire ... Lire la suite

  • Un match de Coupe de France arrêté pour des violences en tribunes
    Un match de Coupe de France arrêté pour des violences en tribunes
    information fournie par So Foot 26.10.2025 18:10 

    Et ça continue encore et encore. Les violences font désormais partie du paysage footballistique français. La rencontre pour le 6 e tour de Coupe de France entre Aubagne et le FC Avignon Ouest en a une nouvelle fois été le théâtre. Selon La Provence , la rencontre ... Lire la suite

  • Hakimi n'ira pas à Lorient
    Hakimi n'ira pas à Lorient
    information fournie par So Foot 26.10.2025 17:46 

    Pas besoin de poser des RTT. Après avoir été le grand artisan de la victoire parisienne face à Brest avec son doublé (0-3), Achraf Hakimi va être laissé au repos cette semaine par Luis Enrique. Son retour à l’entraînement est prévu pour le jeudi 30 octobre , deux ... Lire la suite

