Le Real Madrid rend hommage à Diogo Jota

À Anfield, on dit que personne ne marche seul. Ce lundi soir, même le Real Madrid a marché avec Liverpool.

À la veille du choc entre les Reds et les Merengue (21 heures, 4 e journée de Ligue des champions), Xabi Alonso, Emilio Butragueño, Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold se sont retrouvés devant le mémorial de Diogo Jota. L’ancien attaquant portugais, disparu tragiquement cet été sur les routes d’Espagne, continue de rassembler ceux qui l’ont connu ou admiré.…

MH pour SOFOOT.com