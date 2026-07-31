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Le Real Madrid recrute un grand attaquant
information fournie par So Foot 31/07/2026 à 09:28
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Le Real Madrid recrute un grand attaquant

Le Real Madrid recrute un grand attaquant

En panne d’Espi ? Le Real Madrid tient son nuevo Nueve . C’est un attaquant de 21 ans. Il mesure 1m93. Il débarque de Levante, où il a inscrit treize pions en Liga la saison dernière. Il s’appelle Carlos Espí . Le montant du transfert est estimé à 25 millions d’euros. Levante a précisé qu’il s’agissait de la plus grosse vente d’un joueur issu de son centre de formation.

Le meilleur espoir de la Liga la saison dernière est également international U20 en Espagne. Ce transfert devrait faciliter le départ de Gonzalo García, attendu dans le Fulham d’Álvaro Arbeloa pour quelques 70 millions d’euros.…

UL pour SOFOOT.com

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