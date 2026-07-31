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Dugarry n’imaginait pas Zizou devenir entraîneur
information fournie par So Foot 31/07/2026 à 14:56
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Dugarry n’imaginait pas Zizou devenir entraîneur

Dugarry n’imaginait pas Zizou devenir entraîneur

Zizou n’a pas fini d’en surprendre plus d’un, pas même l’un de ses proches. Interrogé par L’Équipe sur le moment où il avait compris que Zinédine Zidane deviendrait entraîneur, Christophe Dugarry reconnaît qu’il ne l’avait pas vraiment vu venir. « J’étais persuadé qu’il resterait dans le foot, mais je le voyais dans un rôle de président, de propriétaire, d’actionnaire ou de dirigeant. Pas forcément comme entraîneur », explique Duga. Tout sauf sur un banc, donc.

« L’odeur de la pelouse »

C’est en le voyant travailler avec les jeunes du Castilla que Dugarry a compris. « Ça doit être l’odeur de la pelouse qui lui monte à la tête. C’est un garçon qui se lève très tôt et, quand il était avec le Castilla, il me disait toujours qu’il adorait être sur le terrain avec les joueurs », raconte-t-il. Mettre les choses en place, installer les plots, toucher le ballon ou partager le travail avec ses adjoints : « Ça l’anime, il adore, il ressent ça très fort. »…

MJ pour SOFOOT.com

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