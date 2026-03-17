Le Real Madrid prive Manchester City d'un come-back

Après sa large victoire au match aller, le Real Madrid s'est de nouveau imposé face à Manchester City (1-2). Les protégés d'Álvaro Arbeloa se qualifient donc aisément pour les quarts de finale de cette édition 2025-2026 de la Ligue des champions.

Manchester City 1-2 Real Madrid

Buts : Haaland (41 e ) pour les Cityzens // Vinícius Júnior (22 e SP, 90 e +3) pour les Merengues

Expulsion : Silva (20 e ) côté Manchester City …

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com