Le Real Madrid pioche au Racing Santander

Vers un Real Madrid davantage axé sur le vivier local ? Après avoir enregistré l’arrivée du jeune attaquant de Levante Carlos Espi, le club madrilène poursuit sa razzia sur les jeunes talents ibériques . À 19 ans, Sergio Martinez va rallier la capitale espagnole pour trois millions d’euros en provenance du Racing Santander.

Le milieu de terrain espagnol compte trois sélections avec les moins de 19 ans de la Roja. Martinez va tenter de glaner davantage d’expérience du coté de Madrid, lui qui n’a disputé que quinze rencontres la saison passée dans l’antichambre de la Liga avec Santander. …

MB pour SOFOOT.com