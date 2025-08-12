Le Real Madrid fait tout pour empêcher que Villarreal-Barça se joue aux États-Unis

Chacun s’occupe comme il peut.

La Liga espagnole a donné ce lundi son accord pour que le match de la 17 e journée entre Villarreal et le FC Barcelone se déroule au stade Hard Rock Stadium de Miami, le 20 décembre prochain. En grand défenseur de la cause écologique (et surtout en hater numéro un du Barça), le Real Madrid s’est fermement opposé à ce que les deux équipes traversent la Manche pour la rencontre dans un communiqué publié ce mardi.…

ARM pour SOFOOT.com