Le Real Madrid établit un nouveau record en Ligue des champions
La fierté de Florentino.
En s’imposant face à l’Olympique de Marseille en Ligue des champions ce mardi soir grâce à deux penaltys, le Real Madrid s’est offert un tout nouveau record dans sa compétition phare. Le club madrilène est désormais l’équipe qui a obtenu le plus de penaltys dans l’histoire de la Ligue des champions avec 63 penaltys en 504 matchs . Les Merengues devancent le Bayern Munich , ayant obtenu 62 penaltys en 96 matchs de moins.…
