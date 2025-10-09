Le Real Madrid et l'Atlético en démonstration, Chelsea freiné par Twente
Buts en folie.
La première journée de Ligue des champions féminine a tenu ses promesses pour la grande première de cette nouvelle formule. Si le PSG a coulé face à Wolfsburg (4-0), les deux clubs de la capitale espagnole ont largement dominé leurs adversaires respectifs : l’AS Rome (6-2) et Sankt Pölten (0-6).…
