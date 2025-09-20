Le Real Madrid enchaîne, Mbappé de nouveau buteur
Real Madrid 2-0 Espanyol
Buts : Militão (22 e ) et Mbappé (47 e ) pour le Real Madrid
Carton plein pour le Real.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Le Real Madrid enchaîne, Mbappé de nouveau buteur
Buts : Militão (22 e ) et Mbappé (47 e ) pour le Real Madrid
Carton plein pour le Real.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Nantes 2-2 Rennes Buts : Mwanga (64 e ) et El-Arabi (90 e +6) pour les Canaris // Blas (29 e SP) et Lepaul (35 e ) pour les Rouge et Noir Plus d’informations à suivre… … CG, à la Beaujoire pour SOFOOT.com
par Toby Davis BRISTOL, Angleterre -L'équipe de France féminine de rugby a été éliminée en demi-finales de la Coupe du monde par l'Angleterre (35-17) samedi à Bristol, malgré une valeureuse prestation, et jouera dans une semaine pour la troisième place face à la ... Lire la suite
Saint-Étienne 0-2 OL Lyonnes Buts : Heaps (42 e ) et Katoto (77 e ) côté OL Encore un derby pour Lyon.… UL pour SOFOOT.com
La crise traverse la Manche. Qui dit septembre dit premières inquiétudes. Dans ce multiplex de la cinquième journée de Premier League, certaines équipes commencent à s’inquiéter. Les Wolves d’abord, en avaient besoin mais restent sans points. Sous la pluie bien ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer