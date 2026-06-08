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le Real Madrid demande le retrait de certains titres du Barça
information fournie par So Foot 08/06/2026 à 15:09

le Real Madrid demande le retrait de certains titres du Barça

le Real Madrid demande le retrait de certains titres du Barça

La hache de guerre est déterrée. Alors que la justice espagnole a jugé non-coupable le FC Barcelone du délit de corruption dans l’affaire Negreira en mai 2024, le Real Madrid continue de battre le fer tant qu’il est chaud .

Exclusion européenne et retrait de titre

Réélu président du Real Madrid jusqu’en 2030 dimanche soir, Florentino Pérez remet donc l’affaire Negreira sur la table avec un dossier envoyé à l’UEFA pour étayer leurs accusations , comme l’avait annoncé Pérez au cours d’une conférence de presse en mai dernier. Selon AS , les Merengues ne demandent pas seulement une sanction et une exclusion des compétitions européennes du Barça, mais également que les titres remportés par le club catalan au cours de ces années soient rayés de leur palmarès . En parallèle, le Barça a entamé des procédures juridiques à l’encontre des déclarations de Pérez comme il l’avait annoncé dans un communiqué.…

LB pour SOFOOT.com

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