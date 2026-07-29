Le Real Madrid de Mourinho se met en jambes avec un 4-1

Le Real Madrid de Mourinho se met en jambes avec un 4-1

Le Real de Mourinho version 2026-2027 invaincu. Pour son premier épisode d’une saga dont la durée n’est pas encore connue, le Real Madrid de José Mourinho, qui aura le droit à une série Netflix sur sa carrière dès le 11 août, s’est imposé pour son premier match de la saison.

Valverde marque pour son retour

D’entraînement certes, à Valdebebas soit, contre les derniers 16 es de Liga 2 certes, mais victoire 4-1 quand même. Federico Valverde a pu profiter de son retour express du Mondial pour être prêt dès ce premier rendez-vous en ouvrant le score (21 e ), bien lancé dans le dos de la défense par Arda Güler.…

NB pour SOFOOT.com