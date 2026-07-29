 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Real Madrid de Mourinho se met en jambes avec un 4-1
information fournie par So Foot 29/07/2026 à 09:57
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le Real Madrid de Mourinho se met en jambes avec un 4-1

Le Real Madrid de Mourinho se met en jambes avec un 4-1

Le Real de Mourinho version 2026-2027 invaincu. Pour son premier épisode d’une saga dont la durée n’est pas encore connue, le Real Madrid de José Mourinho, qui aura le droit à une série Netflix sur sa carrière dès le 11 août, s’est imposé pour son premier match de la saison.

Valverde marque pour son retour

D’entraînement certes, à Valdebebas soit, contre les derniers 16 es de Liga 2 certes, mais victoire 4-1 quand même. Federico Valverde a pu profiter de son retour express du Mondial pour être prêt dès ce premier rendez-vous en ouvrant le score (21 e ), bien lancé dans le dos de la défense par Arda Güler.…

NB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank