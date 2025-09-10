 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Real Madrid bouderait encore le Ballon d'or ?
information fournie par So Foot 10/09/2025 à 11:03

Ils n’ont toujours pas digéré.

La délégation du Real Madrid devrait une nouvelle fois boycotter la cérémonie du Ballon d’or. C’est Marca qui relate « la rupture entre le Real Madrid et le Ballon d’or (qui) se poursuit ». Il y a un an, le club madrilène avait annulé à la dernière minute son voyage vers le théâtre du Châtelet de Paris, lorsqu’il a appris que son joueur Vinícius Jr, auteur d’une saison exceptionnelle, n’avait pas remporté la prestigieuse distinction, aux dépens de Rodri . Un choc dont ne semble pas s’être remis, le club aux douze Ballons d’or.…

KM pour SOFOOT.com

