Le Real Madrid bouderait encore le Ballon d'or ?

Ils n’ont toujours pas digéré.

La délégation du Real Madrid devrait une nouvelle fois boycotter la cérémonie du Ballon d’or. C’est Marca qui relate « la rupture entre le Real Madrid et le Ballon d’or (qui) se poursuit ». Il y a un an, le club madrilène avait annulé à la dernière minute son voyage vers le théâtre du Châtelet de Paris, lorsqu’il a appris que son joueur Vinícius Jr, auteur d’une saison exceptionnelle, n’avait pas remporté la prestigieuse distinction, aux dépens de Rodri . Un choc dont ne semble pas s’être remis, le club aux douze Ballons d’or.…

KM pour SOFOOT.com