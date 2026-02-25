Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le Real et Vinícius clouent le bec du Benfica
information fournie par So Foot•25/02/2026 à 23:03
Le Real et Vinícius clouent le bec du Benfica
Real Madrid 2-1 Benfica
Buts : Tchouaméni (16
e
) et Vinicius Junior (80
e
) pour les Madrilènes // Rafa Silva (14
e
) pour les Lisboètes
Un gros bobo à soigner. Kylian Mbappé n’était pas de la partie , ce mercredi soir, à Santiago Bernabeu où le Real Madrid a éliminé Benfica pour se frayer un chemin en huitièmes de finale. Le Français sera-t-il remis pour les prochaines échéances européennes de ...
Lire la suite
Le PSG a encore eu du mal contre Monaco (2-2 après sa victoire 3-2 à l'aller) mais a assuré la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mercredi au Parc des Princes. Le tirage au sort de vendredi dira si au prochain tour Paris défiera ...
Lire la suite
Longtemps sans idées et surpris juste avant la pause par un but de Maghnes Akliouche, le PSG a de nouveau renversé l'AS Monaco après la pause grâce à Marquinhos et Kvaratskhelia (2-2). Malgré l'égalisation tardive de Teze, le club de la capitale défiera Chelsea ...
Lire la suite
Au suivant. Comme il avait éliminé Brest la saison dernière, le Paris Saint-Germain est venu à bout de Monaco en barrages (5-4 cumulé) et sera le seul représentant de la Ligue 1 en huitièmes de finale. Pour connaître la suite de son menu, le champion d’Europe devra ...
Lire la suite
