Le Real et Mbappé sans pitié avec Santander

Santander 0-3 Real Madrid

Buts : Mbappé (11 e SP), Bellingham (21 e ) et Diomandé (36 e )

Y uno, y dos, y tres cero ! Sur sa lancée après sa victoire à Barcelone la semaine passée, le Real Madrid est allé s’amuser sur la pelouse de Santander (0-3) . Quelques minutes auront suffi à Kylian Mbappé pour aller chercher un penalty, qu’il ne se fait pas prier pour transformer (0-1, 11 e ) . Piqués, les locaux se dévoilent et évoluent un poil trop haut. Ce qui laisse l’ouverture à Arda Güler pour envoyer Jude Bellingham devancer la sortie désespérée de Julen Agirrezabala (0-2, 21 e ) .…

TB pour SOFOOT.com