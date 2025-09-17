Le Real connaît la durée d'indisponibilité d'Alexander-Arnold
L’ancien Red dans le rouge.
La soirée avait mal commencé pour le Real Madrid face à l’OM (2-1), avec la blessure de Trent Alexander-Arnold dès la 4 e minute, laissant Carvajal entrer précipitamment sur le terrain. Une sortie inquiétante malgré les nouvelles rassurantes de Xabi Alonso : « Ce n’est pas aussi grave que nous le pensions, mais nous devons attendre. » Malheureusement pour les Merengues , leur latéral anglais pourrait être absent pendant 6 à 8 semaines .…
