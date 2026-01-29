Le RB Leipzig s’offre encore un talent français en défense

Un nouveau département d’outre-mer français : Leipzig. Ce jeudi, le RB Leipzig a annoncé la signature du défenseur central Abdoul Koné en provenance du Stade de Reims.

Le Français signe un contrat avec Leipzig jusqu’en 2031 , mais il ne jouera en Bundesliga qu’à partir de la saison prochaine. Pour la seconde moitié de la saison en cours, Koné sera prêté en Champagne afin de se battre avec Reims pour la montée en Ligue 1.…

JE pour SOFOOT.com