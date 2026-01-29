Le RB Leipzig s’offre encore un talent français en défense
Un nouveau département d’outre-mer français : Leipzig. Ce jeudi, le RB Leipzig a annoncé la signature du défenseur central Abdoul Koné en provenance du Stade de Reims.
Le Français signe un contrat avec Leipzig jusqu’en 2031 , mais il ne jouera en Bundesliga qu’à partir de la saison prochaine. Pour la seconde moitié de la saison en cours, Koné sera prêté en Champagne afin de se battre avec Reims pour la montée en Ligue 1.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer