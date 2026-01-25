L'Atlético colle une tarte à Majorque
Atlético 3-0 Majorque
Buts : Sørloth (22 e ), D. López (75 e , CSC) & T. Almada (87 e ) pour les Colchoneros
Sans Antoine Griezmann, blessé, l’Atlético de Madrid n’a pas fait de détail face à Majorque, équipe du bas de tableau de Liga. Un pion de renard signé Alexander Sørloth (22 e ), un but gag marqué par les visiteurs dans le mauvais sens (75 e ), et un petit festival de l’entrant Thiago Almada (87 e ) permettent aux Colchoneros de conforter leur place sur le podium, même si le Barça (cinq points d’avance avec un match de moins) et le Real (sept points d’avance) sont loin devant.…
JB pour SOFOOT.com
