Le Rayo empoche un point précieux face au Real Madrid

Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid

Dans cet équivalent espagnol d’un Red Star-PSG, c’est David qui sort vainqueur de son duel avec Goliath.

Et qui prend un point en valant, dans le symbole, trois. Malmené par la bande de Vinicius d’entrée de jeu, le Rayo souffre et doit serrer les dents. Surtout avec la sortie sur blessure de Pedro Diaz peu avant la demi-heure de jeu, après un contact un peu appuyé avec Federico Valverde. Au terme d’un premier acte largement dominé par le Real, les locaux rentrent au vestiaire avec la satisfaction de ne pas avoir encaissé de but et peuvent dire merci à un solide Batalla ainsi qu’à l’attaque inefficace des Merengues. …

JD pour SOFOOT.com