Le Puy change d'identité

Nouveau look pour une nouvelle vie. Adieu Puy Foot 43, bonjour au Puy-en-Velay Football Club. Dans un communiqué publié ce mardi, le club auvergnat a annoncé changé de nom .

Le Puy Foot 43 est fier d’annoncer aujourd’hui une étape majeure de son histoire avec l’adoption de son nouveau nom : 𝗟𝗲 𝗣𝘂𝘆-𝗲𝗻-𝗩𝗲𝗹𝗮𝘆 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 🔵⚪ Plus d'infos ➡️ https://t.co/NzUvLzsuwZ pic.twitter.com/xMPx3Bn2sw…

LB pour SOFOOT.com