Le PSG vient à bout d'une équipe d'Espaly héroïque

Il a fallu attendre les dernières minutes d'une rencontre beaucoup plus serrée qu'attendu pour voir le Paris Saint-Germain prendre le dessus sur les amateurs d'Espaly (2-4). Le PSG est qualifié pour les huitièmes de finales et les pensionnaires de N3 ont marqué les esprits.

Espaly 2-4 PSG

Buts : Gjeci (3 e ) et Fournel (71 e ) pour les Espaviots // Zaïre-Emery (37 e ), D. Doué (67 e ), Barcola (88 e ) et Ramos (90 e +2) pour le PSG

Les habitués du stade Marcel-Michelin sont des amateurs de rugby, mais ils ont pu voir ce mercredi soir que le foot pouvait aussi avoir son charme, surtout quand arrive la Coupe de France. Jusqu’au bout, ou presque, une magnifique équipe d’Espaly a fait douter le Paris Saint-Germain, tenant du titre et finalement vainqueur dans les derniers instants (2-4). Le douzième de de son groupe de National 3 n’a pas attendu longtemps pour faire comprendre qu’il n’avait pas fait tout ce chemin pour faire des photos avec les « stars » parisiennes. Trois minutes, c’est le temps qu’il a fallu aux amateurs pour passer devant et faire vibrer leur enceinte du jour. Mathis Mezaber a claqué le bon centre au bon moment pour trouver la tête de Kevis Gjeçi, qui a sauté sur une mauvaise sortie d’Arnau Tenas pour s’offrir un but dont il se souviendra longtemps (1-0, 3 e ) . Un simple accident ? Un faux départ ? Sûrement pas, les Espaviots ont livré une rencontre admirable pour enquiquiner des Parisiens souvent bloqués et peu inspirés.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com