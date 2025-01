information fournie par So Foot • 14/01/2025 à 20:27

Le PSG veut envoyer Kolo Muani en Italie

Prêt à partir ?

Comme l’annonce RMC Sport, le Paris Saint-Germain aurait en effet accepté le prêt sans option d’achat de Randal Kolo Muani à la Juventus, pour les six prochains mois . Une offre qui séduit tout le monde, sauf le principal concerné, encore dans l’expectative. En attendant la décision de RKM, Tottenham chercherait donc à entrer dans la danse. Sorti des plans de Luis Enrique, Kolo Muani n’a plus été convoqué sur une feuille de match depuis le 10 décembre dernier et un déplacement à Salzbourg (remplaçant durant la partie).…

AB pour SOFOOT.com