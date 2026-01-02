 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dani Alves devient copropriétaire d’un club de D3 portugaise
information fournie par So Foot 02/01/2026 à 14:02

Dani Alves devient copropriétaire d’un club de D3 portugaise

Dani Alves devient copropriétaire d’un club de D3 portugaise

Comme si de rien n’était.

Comme pressenti ces derniers jours, Dani Alves est officiellement devenu copropriétaire du Sporting Clube de São João de Ver, actuel dernier de son groupe de D3 portugaise .…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank