Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Dani Alves devient copropriétaire d’un club de D3 portugaise
information fournie par So Foot•02/01/2026 à 14:02
Dani Alves devient copropriétaire d’un club de D3 portugaise
Comme si de rien n’était.
Comme pressenti ces derniers jours,
Dani Alves est officiellement devenu copropriétaire du Sporting Clube de São João de Ver, actuel dernier de son groupe de D3 portugaise
.…
Pour succéder à Enzo Maresca, qu'il a lourdé jeudi, Chelsea penserait à Liam Rosenior, l'entraîneur de la succursale française des Blues... le RC Strasbourg. Sinon, voilà une liste de dix noms avec laquelle le club londonien aura de quoi faire, afin de laisser ...
Lire la suite
Donner un avis légitime et se faire taper sur les doigts. Quelques jours après que le capitaine de Bilbao Iñaki Williams a affirmé que jouer la Supercoupe d’Espagne en Arabie Saoudite, « c’était de la merde » , son entraîneur Ernesto Valverde a tenu à rectifier ...
Lire la suite
Perdre ses derniers remparts. À l’approche du huitième de finale contre le Mozambique, le Nigeria déroule sur le terrain, mais l’un de ses joueurs traverse une période bien plus compliquée en dehors. Le gardien Stanley Nwabali a raconté ces derniers jours la peine ...
Lire la suite
Un cadeau empoisonné ? Si l’Olympique lyonnais s’est félicité de l’arrivée en prêt de l’attaquant Brésilien Endrick pour six mois, une clause du contrat risque de ne pas faire ses affaires .… CMF pour SOFOOT.com
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer