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Le PSG surclasse Chelsea et file en quarts
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 22:48

Le PSG surclasse Chelsea et file en quarts

Le PSG surclasse Chelsea et file en quarts

Six jours après leur succès au Parc des Princes, les champions d'Europe parisiens n'ont jamais douté face aux Blues de Chelsea et poursuivent leur chemin vers Budapest et l'espoir d'un doublé.

Chelsea 0-3 PSG

Buts : Kvaratskhelia (6 e ), Barcola (14 e ) et Mayulu (63 e ) pour les champions d’Europe

Des Parisiens vêtus de rouge à Stamford Bridge un soir de huitième de finale de Ligue des champions retour en mars, ça vous dit forcément quelque chose. Il y a onze ans, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic (pendant une demi-heure), Verratti ou encore… Marquinhos arrachaient une qualification au bout d’une prolongation d’un match fou à l’époque où les buts à l’extérieur comptaient (2-2). Ce mardi, seul le dernier était encore là parmi les 22 titulaires de 2015. Et le PSG n’a même pas eu besoin de jouer plus de 90 minutes pour valider son festival offensif du match aller contre Chelsea, qui n’a jamais été en mesure d’inquiéter les champions d’Europe.…

LL pour SOFOOT.com

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