Le PSG sort un film sur la finale

Bel effort pour fêter le douzième titre de champion de France de handball.

N’importe quelle critique inciterait gentiment à regarder Rambo en noir et blanc sur FR3 à la place, mais qu’importe. Le Paris Saint-Germain a mis en ligne un film retraçant la finale de Ligue des champions. Il est disponible sur Youtube. Pendant 45 minutes, le clip retrace le week-end du 31 mai des Parisiens. « Le FILM d’une finale légendaire et de 48H inoubliables » ne fait pas la part belle aux témoignages et aux interviews face caméra, mais retrace les trajets en avions, la préparation de la finale et les célébrations ayant suivi le sacre du PSG. « De Munich au Parc des Princes en passant par les Champs- É lysées, retour sur les plus belles heures de l’histoire du Paris Saint-Germain, » résume sobrement le club. …

UL pour SOFOOT.com