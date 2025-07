Franck Haise juge que Nice ne pouvait pas tomber sur un pire tirage

La bête noire.

Suite au tirage au sort du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions à Nyon (Suisse) ce lundi, l’OGC Nice, qui n’était pas tête de série, a hérité du Benfica Lisbonne, soit l’adversaire au plus gros indice UEFA. Une équipe que redoute logiquement le coach du Gym, Franck Haise : « Je pense qu’on ne pouvait pas trouver une équipe plus compliquée , a lâché le technicien français . C’est un club qui est prêt à des confrontations de ce niveau tous les ans, qui sort de la Coupe du monde des clubs en ayant battu le Bayern (1-0) . Il est sorti de la phase de groupes et il n’a perdu qu’en prolongation contre le futur vainqueur Chelsea (1-4, le 24 juin) . Quand on voit ce qu’a fait Chelsea , ça prouve le niveau simplement de Benfica. On va tout faire pour faire tomber cette équipe. » …

TM pour SOFOOT.com