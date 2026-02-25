Le PSG sort Monaco sans briller

Longtemps sans idées et surpris juste avant la pause par un but de Maghnes Akliouche, le PSG a de nouveau renversé l'AS Monaco après la pause grâce à Marquinhos et Kvaratskhelia (2-2). Malgré l'égalisation tardive de Teze, le club de la capitale défiera Chelsea ou le Barça en huitièmes de finale.

Paris Saint-Germain 2-2 AS Monaco

Buts : Marquinhos (60 e ) et Kvaratskhelia (66 e ) pour le PSG // Akliouche (45 e ) et Teze (90 e +1) pour l’ASM

Expulsion : Coulibaly (58 e ) pour l’ASM …

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com