Le PSG sans Kvaratskhelia et Donnarumma contre Angers

Kvaratskhe(pas)lia.

Pour son premier match de la saison au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain devra composer sans Khvicha Kvaratskhelia . Le club de la capitale a dévoilé son groupe pour la réception d’Angers ce vendredi (20h45) et le Géorgien aux chaussettes basses est absent de la liste, tout comme Senny Mayulu et Gianluigi Donnarumma. Selon les informations de RMC Sport, le numéro 7 parisien souffrirait d’une gêne musculaire , malgré que son nom ne soit pas mentionné dans le dernier point médical parisien.…

ARM pour SOFOOT.com