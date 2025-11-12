Le PSG reste bloqué à zéro point
Manchester United 2-1 Paris Saint-Germain
Buts : Malard (31 e ), Rolfö (58 e ) // Carmona (45 e +3)
Le Théâtre des Cauchemars.…
Le Millennium Stadium de Cardiff accueillera le match d'ouverture de l'Euro 2028 de football tandis que le stade de Wembley, à Londres, sera le théâtre des demi-finales et de la finale, ont annoncé mercredi les organisateurs. L'Euro 2028 sera organisé au Royaume-Uni ... Lire la suite
Le pompier de service. La Fédération française de football a annoncé la convocation de Khéphren Thuram mercredi soir, à la veille de la réception de l’Ukraine au Stade de France. Il a « été appelé en renfort par Didier Deschamps » selon le communiqué de la FFF ... Lire la suite
Il est petit, il est gentil, il va bouffer Malinovskyi. Le 14 novembre 2024, N’Golo Kanté faisait sa dernière apparition à ce jour en équipe de France, pour un triste 0-0 contre Israël. Un an plus tard, le milieu d’Al-Ittihad devrait être titulaire contre l’Ukraine ... Lire la suite
Et la sentence est irrévocable. Le tribunal du travail de la Rhénanie-Palatinat a tranché, et pas du côté de Mayence. Le club avait licencié son joueur Anwar El Ghazi en 2023 suite à des publications hostiles à Israël sur les réseaux sociaux . L’affaire a été portée ... Lire la suite
