Le PSG remporte la fête des voisins face au PFC

Sans trembler, dans un match qui sentait la reprise et le grand froid, le PSG, porté par Doué et Dembélé, s'est imposé face au PFC pour le grand retour du derby parisien dans le championnat de France (2-1). Lens reste en tête mais les hommes de Luis Enrique suivent le rythme.

PSG 2-1 Paris FC

Buts : Doué (43 e ) et Dembélé (53 e ) pour les locaux // Geubbels (51 e , SP) pour les visiteurs

Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com