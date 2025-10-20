Le PSG pourra compter sur son Ballon d'or et son capitaine
On va enfin voir le Ballon d’Or sur le terrain.
Blessé le 5 septembre dernier face à l’Ukraine en sélection, Ousmane Dembélé avait malgré lui créé la discorde entre le PSG et les Bleus . Après plus d’un mois d’absence, l’attaquant parisien va faire son grand retour , ce mardi soir en Ligue des champions, sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Un retour bénéfique pour Luis Enrique, qui va également pouvoir compter sur son capitaine Marquinhos. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer