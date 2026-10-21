Willian Pacho, la bosse de fin

Une bosse sur le front, mais toujours impeccable dans sa surface. Face au Barça, Willian Pacho a encore prouvé qu’il était bien plus qu’un simple stoppeur. Le défenseur équatorien enchaîne les sauvetages décisifs tout en faisant vivre un enfer aux attaquants. Le boss à la bosse n’en est pas à sa première folie défensive.

Le Ballon d’or a un problème : il préfère souvent ceux qui font trembler les filets à ceux qui empêchent le ballon d’y entrer. En 2019, Virgil van Dijk sortait d’une saison XXL avec Liverpool et semblait promis au trophée mais Lionel Messi raflait finalement la mise. Rien de nouveau sous le soleil. Les dribbles, les buts et les célébrations font davantage rêver que les tacles et les dégagements en catastrophe. Pourtant, une intervention défensive peut parfois peser aussi lourd qu’une praline en pleine lucarne.

Mardi soir, Willian Pacho en a fait la démonstration face au FC Barcelone. À la 40 e minute, sur un délice de passe en profondeur de Pedri, Fermín López bute d’abord sur Matvey Safonov avant de voir le défenseur équatorien mettre la tête là où beaucoup auraient hésité à mettre le pied. Résultat : un coup de pied façon Jackie Chan reçu en pleine face et une belle bosse sur le front du Parisien. Sans cette intervention (et le retour de Marquinhos dans un second temps), le Barça aurait très certainement marqué. Une action qui résume parfaitement ce que Pacho est devenu depuis son arrivée dans la capitale en 2024.…

Par Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com