Le PSG perd et tout le monde gagne

Pour la première fois depuis plus de dix ans et la troisième au XXIe siècle, le PSG est sorti de la Coupe de France dès les seizièmes de finale. C'est une merveilleuse nouvelle pour la plus belle compétition du monde, pour le foot et même un peu pour le Paris Saint-Germain.

Ce n’est pas la belle histoire du week-end, la rencontre s’étant jouée un lundi soir, ni l’une de celles qu’on a l’habitude de voir en Coupe de France, quand des amateurs qui ont d’autres métiers que le foot terrassent des professionnels et mettent une petite ville sur la carte du pays. Tout le monde sait où placer le Paris FC, tombeur du PSG à la surprise générale au Parc des Princes (0-1), dans un derby de la capitale entre deux équipes de la même division. Ce n’est pas l’idée qu’on se fait d’un exploit dans cette compétition, mais ça en est un quand même et on sait donc dès le 12 janvier que le Paris Saint-Germain ne raflera pas tout sur la scène nationale en 2026. C’est une bonne nouvelle pour les autres ; c’est une bonne nouvelle pour le foot.

⚽ #CDFCA | 🔥 QUELLES IMAGES ! Les joueurs du Paris FC qui célèbrent leur victoire et leur qualification sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG ! pic.twitter.com/v4NppBAUi3…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com