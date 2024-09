Le PSG passe par la petite porte face à Gérone

Incapable de faire vaciller une formation de Gérone valeureuse puis un poil limitée sur la distance, le PSG s’en est remis à sa bonne étoile et à Nuno Mendes (1-0) pour assurer l’essentiel : un premier succès cette saison en Ligue des champions.

PSG 1-0 Gérone

But : Nuno Mendes (90 e ) pour le PSG

C’est peu dire qu’après le départ canon du Paris Saint-Germain en Ligue 1, le public européen en attendait autant du PSG sur la scène européenne. Mais ce fut beaucoup plus compliqué que prévu, le PSG luttant d’abord face à lui-même puis butant ensuite sur le mur posé par Gérone avant de finalement trouver la clef dans les dernières secondes de la partie. Pour l’emballement et les certitudes, on repassera, mais le fait est que Paris démarre comme attendu sa campagne sur le Vieux Continent par un succès. Et il s’en contentera dans la nuit étoilée parisienne qui l’attend.…

Par Andrea Chazy, au Parc des Princes pour SOFOOT.com