Le PSG, Ousmane Dembélé et le PFC au cœur des célébrations du Nouvel An 2026 à Paris
information fournie par So Foot 30/12/2025 à 12:26

Le PSG, Ousmane Dembélé et le PFC au cœur des célébrations du Nouvel An 2026 à Paris

Le PSG, Ousmane Dembélé et le PFC au cœur des célébrations du Nouvel An 2026 à Paris

Minimum syndical.

Paris est une fête, et le PSG en a écrit la bande-son en 2025. Six trophées, troisième club de l’histoire à le faire, une première Ligue des champions expédiée d’un 5-0 à l’Inter et un Ballon d’or pour Ousmane Dembélé : difficile de faire plus clinquant.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Copyright © 2025 So Foot

