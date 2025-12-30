Le PSG, Ousmane Dembélé et le PFC au cœur des célébrations du Nouvel An 2026 à Paris
Minimum syndical.
Paris est une fête, et le PSG en a écrit la bande-son en 2025. Six trophées, troisième club de l’histoire à le faire, une première Ligue des champions expédiée d’un 5-0 à l’Inter et un Ballon d’or pour Ousmane Dembélé : difficile de faire plus clinquant.…
SF pour SOFOOT.com
