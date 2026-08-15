Le PSG officialise une nouvelle recrue

Un dribbleur fou débarque dans la capitale. C’est désormais officiel, Mika Godts (21 ans) est un joueur du Paris Saint-Germain. Le double champion d’Europe a annoncé ce samedi soir la venue de l’ailier belge en provenance de l’Ajax Amsterdam, moyennant la coquette somme de 55 millions d’euros selon les informations de l’Équipe (le montant n’a pas été communiqué par le club). Le meilleur espoir d’Eredivisie la saison dernière s’est engagé jusqu’en 2031 avec le club de la capitale. « Je me sens extrêmement fier de rejoindre l’un des meilleurs clubs au monde. J’ai hâte de revêtir ces couleurs, de découvrir le Parc des Princes et ses supporters. Je vais tout donner pour rendre sur le terrain la confiance que m’ont accordée le Président Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et le coach Luis Enrique », a indiqué l’international belge (2 sélections) dans le communiqué du PSG.

Une recrue qui précipite le départ de Barcola ?

Avec l’arrivée de Godts, le poste sur l’aile gauche est désormais doublé avec Kvicha Kvaratskhelia dans un rôle de titulaire, et désormais le Belge qui doit prendre du gallon dans un rôle de doublure. Une hiérarchie claire en cas de départ de Bradley Barcola, mais l’ancien Lyonnais est toujours un joueur du PSG à l’heure actuelle. Le club parisien attend toujours une offre satisfaisante pour son ailier, sûrement en provenance de Liverpool qui est le plus actif sur le dossier.…

OC pour SOFOOT.com