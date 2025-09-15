Le PSG n'est pas favori de la Ligue des champions selon Opta

La fiction des chiffres avant la réalité du terrain.

À la veille de la première journée de la Ligue des champions, avec au programme un succulent Real Madrid-Marseille, l’analyste Opta a dévoilé ses pronostics pour cette édition 2025-2026. D’après ces férus de datas, Liverpool est le grand favori pour la victoire finale (20,1 %) devant Arsenal (16,3 %) et le tenant du titre, le Paris Saint-Germain (11,1 %), seulement troisième malgré sa supériorité incontestable sur le Vieux Continent la saison dernière.…

MBC pour SOFOOT.com