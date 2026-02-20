 Aller au contenu principal
Le PSG n'a pas intégralement remboursé Kylian Mbappé
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 00:07

Le PSG n'a pas intégralement remboursé Kylian Mbappé

Le PSG n'a pas intégralement remboursé Kylian Mbappé

Le jeu du plus con se poursuit. Et pour cause, après avoir reçu début février la sympathique visite d’huissiers envoyés par le clan Mbappé, le PSG a remboursé la somme qu’il doit à son ancien joueur… sans la rembourser entièrement . Ce jeudi, L’Équipe indique que le club parisien n’a remboursé que quatre des six millions d’euros qu’il lui restait à dédommager (sur une somme total de 60,9 millions, dont Paris s’était acquitté des 55). Pourquoi ? C’est toute la question.

Une poste peut cependant être avancée quant à un retard de paiement volontaire. À travers ces deux millions d’euros manquants, le PSG fait très probablement passer un message. Celui-ci correspondrait selon nos confrères à une demande émise au clan Mbappé, à savoir renoncer à l’obligation de publier l’intégralité du jugement pendant un mois sur la page d’accueil du site parisien . Pas foufou pour la communication, en effet. En attendant, Paris doit vite trouver un terrain d’entente avec ses anciens collaborateurs s’il ne veut pas recevoir une visite de justice encore plus musclée.…

TJ pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank