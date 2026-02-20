 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ce que Habib Beye a appris à Rennes pour réussir à l’OM
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 02:07

Ce que Habib Beye a appris à Rennes pour réussir à l’OM

Ce que Habib Beye a appris à Rennes pour réussir à l’OM

À peine 48 heures après son arrivée dans un OM en plein bazar, Habib Beye va vivre ce vendredi soir son premier match sur le banc olympien, à Brest. Le début de l’aventure de ses rêves, pour laquelle il pourrait se servir de son année passée au Stade rennais. Une première expérience comme entraîneur en Ligue 1 qui a pu lui donner quelques clés pour réussir à Marseille.

→ Le jeu, ça en vaut la chandelle

On ne peut pas reprocher à Habib Beye de défendre son bilan à Rennes et de répéter qu’il a pris une équipe 16 e de Ligue 1 et qu’il l’a laissée à la 6 e place au classement – même s’il faut dire que l’équipe a bien changé en l’espace d’un an. Malgré les victoires et des émotions au Roazhon Park (la victoire à 10 contre l’OM, la fin de match contre l’OL, les 4-1 face à Strasbourg et Monaco), le jeu n’a pas toujours été au rendez-vous. Le 3-5-2 avait des limites dans son animation offensive, surtout quand les pistons n’étaient pas inspirés, et le coach rennais a pu faire preuve de frilosité dans ses choix en cours de rencontre. Dans le discours, il était aussi plus souvent question d’intensité, de courses sans ballon, de structure – des choses importantes dans le foot actuel, c’est vrai –, quand Beye s’était paradoxalement plaint à plusieurs reprises de la qualité technique de son équipe.

Il faut que le foot ressemble à cette ville et à ce que procure le stade.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Américaine Alysa Liu, sacrée championne olympique de patinage artistique, le 19 février 2026 à Milan ( AFP / WANG Zhao )
    JO: grandiose et flamboyante, Alysa Liu sacrée championne olympique de patinage artistique
    information fournie par AFP 20.02.2026 00:38 

    L'Américaine Alysa Liu, championne du monde en titre, a été sacrée championne olympique de patinage artistique, jeudi aux Jeux de Milan Cortina, au terme d'un programme libre qui a euphorisé la Milano Ice Skating Arena. Avec un score de 226,79, Liu, sortie de sa ... Lire la suite

  • Le PSG n'a pas intégralement remboursé Kylian Mbappé
    Le PSG n'a pas intégralement remboursé Kylian Mbappé
    information fournie par So Foot 20.02.2026 00:07 

    Le jeu du plus con se poursuit. Et pour cause, après avoir reçu début février la sympathique visite d’huissiers envoyés par le clan Mbappé, le PSG a remboursé la somme qu’il doit à son ancien joueur… sans la rembourser entièrement . Ce jeudi, L’Équipe indique que ... Lire la suite

  • Les Lyonnes connaissent leur adversaire en quarts de ligue des champions
    Les Lyonnes connaissent leur adversaire en quarts de ligue des champions
    information fournie par So Foot 19.02.2026 23:44 

    Une vieille connaissance. Deux rencontres de barrage de Ligue des champions féminine avaient lieu ce jeudi soir. Du point de vue du dernier club français engagé en C1 (après la défaite du PFC face au Real Madrid), l’une d’entre-elles était à suivre… et s’est soldée ... Lire la suite

  • C3 : un Marocain plie à lui tout seul le Celtic
    C3 : un Marocain plie à lui tout seul le Celtic
    information fournie par So Foot 19.02.2026 23:28 

    Triste Celtic Park. S’il ne déçoit jamais en avant-match lors de son légendaire You’ll never walk alone , son équipe si. Giflés 1-4 sur leur terrain par Stuttgart, les Écossais ont été complètement dépassés. Notamment à cause du Marocain Bilal El Khannouss, intenable ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank