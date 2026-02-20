Ce que Habib Beye a appris à Rennes pour réussir à l’OM

À peine 48 heures après son arrivée dans un OM en plein bazar, Habib Beye va vivre ce vendredi soir son premier match sur le banc olympien, à Brest. Le début de l’aventure de ses rêves, pour laquelle il pourrait se servir de son année passée au Stade rennais. Une première expérience comme entraîneur en Ligue 1 qui a pu lui donner quelques clés pour réussir à Marseille.

→ Le jeu, ça en vaut la chandelle

On ne peut pas reprocher à Habib Beye de défendre son bilan à Rennes et de répéter qu’il a pris une équipe 16 e de Ligue 1 et qu’il l’a laissée à la 6 e place au classement – même s’il faut dire que l’équipe a bien changé en l’espace d’un an. Malgré les victoires et des émotions au Roazhon Park (la victoire à 10 contre l’OM, la fin de match contre l’OL, les 4-1 face à Strasbourg et Monaco), le jeu n’a pas toujours été au rendez-vous. Le 3-5-2 avait des limites dans son animation offensive, surtout quand les pistons n’étaient pas inspirés, et le coach rennais a pu faire preuve de frilosité dans ses choix en cours de rencontre. Dans le discours, il était aussi plus souvent question d’intensité, de courses sans ballon, de structure – des choses importantes dans le foot actuel, c’est vrai –, quand Beye s’était paradoxalement plaint à plusieurs reprises de la qualité technique de son équipe.

Il faut que le foot ressemble à cette ville et à ce que procure le stade.…

